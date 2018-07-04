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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 773774775776
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21

  Vorlon написав:guntherhouse777
Товарищ видимо в Еву не ходит, тем более в аптеки и другие учреждения здравоохранения ни-ни :?

Lost
У меня 8 операций уже - семь по 5% и одна по 20%. Альтернативы Моно по этим операциям в других банках нет.

ева это будет красота и медицина?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:24

  andreyiskra написав:ева это будет красота и медицина?

Конечно!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:26

Спасибо. Не зря выбрал. Да и выбирать особо не с чего было.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:26

Re: Monobank

  clientage написав:У Симы 5% без кролячего
BIN:423297 - 7%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:44

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:У Симы 5% без кролячего
IN:423297 - 7%

Ну, не шмогла я, не шмогла (с)
:P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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