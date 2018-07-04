ева это будет красота и медицина?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:26
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:44
Ну, не шмогла я, не шмогла (с)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:59
clientage тщательнЕе надо))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:10
Re: Monobank
Легла карта на полочку, а ведь с января первой в кошельке лежала. В аптеку пока жену послал. В Еву может раз наведаюсь, тогда и кнопочку перед этим нажму. Поможем Гороховскому не будем генерировать убытки. Нас ведь посчитали. Уже нас не 1% а, 15. Растет образовательный уровень.
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