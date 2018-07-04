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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21
Vorlon написав:guntherhouse777
Товарищ видимо в Еву не ходит, тем более в аптеки и другие учреждения здравоохранения ни-ни Lost
У меня 8 операций уже - семь по 5% и одна по 20%. Альтернативы Моно по этим операциям в других банках нет.
ева это будет красота и медицина?
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andreyiskra
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:24
andreyiskra написав:
ева это будет красота и медицина?
Конечно!
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Vorlon
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:26
Спасибо. Не зря выбрал. Да и выбирать особо не с чего было.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:26
clientage написав:
У Симы 5% без кролячего
BIN:423297 - 7%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:44
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:59
clientage тщательнЕе надо))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 04 лип, 2018 23:10
Легла карта на полочку, а ведь с января первой в кошельке лежала. В аптеку пока жену послал. В Еву может раз наведаюсь, тогда и кнопочку перед этим нажму. Поможем Гороховскому не будем генерировать убытки. Нас ведь посчитали. Уже нас не 1% а, 15. Растет образовательный уровень.
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pavyak
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Додано: Сер 04 лип, 2018 23:34
andreyiskra написав:
Спасибо. Не зря выбрал. Да и выбирать особо не с чего было.
Модет быть и "ремонт"
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anikola13
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Додано: Чет 05 лип, 2018 05:00
Мизантрóп написав: clientage написав:
У Симы 5% без кролячего
BIN:423297 - 7%
Да то вы по "бохгатому"
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guntherhouse777
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Додано: Чет 05 лип, 2018 07:18
pavyak
Тоже самое. Разве что коммунальные оплачу, а так на этот месяц пока пас. Разве что Каприкорн/Альпспорт/Команда Экс попадают в категорию "одежда".
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Amid
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