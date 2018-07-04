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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 774775776777
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:01

Красота та медицина - товари та послуги в масажних або косметичних салонах та аптеки."
ОТкуда тут ЕВА?
Востаннє редагувалось klyde в Чет 05 лип, 2018 09:49, всього редагувалось 2 разів.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:06

Re: Monobank

klyde написав:
  Vorlon написав:
  andreyiskra написав:ева это будет красота и медицина?

Конечно!

НЕВЕРНО! "Красота та медицина - товари та послуги в масажних або косметичних салонах та аптеки."
ОТкуда тут ЕВА?
И Ева,и Ватсона, и Космо, и все такое в эту категории попадают
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:14

Alex_ki
Это практика? Или теория?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:18

Re: Monobank

Практика, неоднократно подтвержденная
Зображення
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:20

klyde
Вспомнился один советский фильм, когда один товарищ зашёл ночью в купе едущего поезда и тут ему один из сонных пассажиров: "Теоретически вы врываетесь в чужой дом". Ему в ответ: "Теоретик? А я практик!".

Прямо хочется вам нагрубить с вашими БОЛЬШИМИ буквами и вашими самоуверенными рассуждениями, не имеющими с реальностью ничего общего! :twisted:

P.S. Научитесь не делать ложных утверждений, если на 100% не уверены!!!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:31

Vorlon
Грубите своим близким, если есть такое желание.
А тут все равны, я руководствовался информацией, размещённой в приложении, а не с потолка.
Если я и был не прав, то готов это признать.
Вопрос закрыт, спасибо за обсуждение. :lol: :lol: :lol:
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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  #<1 ... 774775776777
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