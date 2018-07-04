[quote="4400779:Vorlon"][quote="4400773:andreyiskra"]ева это будет красота и медицина?"Красота та медицина - товари та послуги в масажних або косметичних салонах та аптеки."
ОТкуда тут ЕВА?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:01
[quote="4400779:Vorlon"][quote="4400773:andreyiskra"]ева это будет красота и медицина?"Красота та медицина - товари та послуги в масажних або косметичних салонах та аптеки."
ОТкуда тут ЕВА?
Востаннє редагувалось klyde в Чет 05 лип, 2018 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:06
Re: Monobank
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:14
Alex_ki
Это практика? Или теория?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:18
Re: Monobank
Практика, неоднократно подтвержденная
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:20
klyde
Вспомнился один советский фильм, когда один товарищ зашёл ночью в купе едущего поезда и тут ему один из сонных пассажиров: "Теоретически вы врываетесь в чужой дом". Ему в ответ: "Теоретик? А я практик!".
Прямо хочется вам нагрубить с вашими БОЛЬШИМИ буквами и вашими самоуверенными рассуждениями, не имеющими с реальностью ничего общего!
P.S. Научитесь не делать ложных утверждений, если на 100% не уверены!!!
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:31
Vorlon
Грубите своим близким, если есть такое желание.
А тут все равны, я руководствовался информацией, размещённой в приложении, а не с потолка.
Если я и был не прав, то готов это признать.
Вопрос закрыт, спасибо за обсуждение.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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