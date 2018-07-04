Красота та медицина - товари та послуги в масажних або косметичних салонах та аптеки."
ОТкуда тут ЕВА?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:01
Красота та медицина - товари та послуги в масажних або косметичних салонах та аптеки."
ОТкуда тут ЕВА?
Востаннє редагувалось klyde в Чет 05 лип, 2018 09:49, всього редагувалось 2 разів.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:06
Re: Monobank
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:14
Alex_ki
Это практика? Или теория?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:18
Re: Monobank
Практика, неоднократно подтвержденная
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:20
klyde
Вспомнился один советский фильм, когда один товарищ зашёл ночью в купе едущего поезда и тут ему один из сонных пассажиров: "Теоретически вы врываетесь в чужой дом". Ему в ответ: "Теоретик? А я практик!".
Прямо хочется вам нагрубить с вашими БОЛЬШИМИ буквами и вашими самоуверенными рассуждениями, не имеющими с реальностью ничего общего!
P.S. Научитесь не делать ложных утверждений, если на 100% не уверены!!!
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:31
Vorlon
Грубите своим близким, если есть такое желание.
А тут все равны, я руководствовался информацией, размещённой в приложении, а не с потолка.
Если я и был не прав, то готов это признать.
Вопрос закрыт, спасибо за обсуждение.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:30
Re: Monobank
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:46
mustbe
и сколько вам такая игрушка обошлась?!? долго доставляли?
и за сколько времени 10к набирает?
ps: несерьезно как то, чтобы я свой телефон часами качал, да и ради чего?!? спортивный от Моно не интересен совсем
думаю ребятки с ним тоже просчитались, как и теперь с "единым кешбеком"
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:54
Re: Monobank
так зачем на ней 10К набирать?
за день что то тоже натикает.
просто до 10К дойти пока с работы пришел и отдохнуть/поесть нужно.
Додано: Чет 05 лип, 2018 11:26
Ну я уже проверил, шо если просто ставить машину на стоянку на 1км дальше ( т.е. +30мин/дн ходьбы) то я спокойно по будням набираю 10К шагов, вот выходные нуна как-то прикрыть
... делайте хоть что-нибудь!
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