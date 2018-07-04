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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:14
Мені здається ви не зовсім той варіант проробляєте. У мене от телефон поїхав у ремонт, поки ходжу з дзвонилкою. У такому режимі з Моно комунікувати дуже складно, гарячка навіть категорії встановити не може, рекомендує підселитись на чужий телефон. Якщо мені ще може допомогти емулятор, то зі Спортивним все буде ще складніше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:16
Не бачу сенсу у такому пристрої. Спеціально для Моні купувати не збираюсь. Я, в принципі, пишу не для того, щоб пожалітись, а щоб вкотре привернути увагу до недоліків smartphone-only концепції. У контексті піднятого питання зі Спортивним, ви хотіли порадити ходити 10к кроків з планшетом в руках?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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