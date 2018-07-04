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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:14
Мені здається ви не зовсім той варіант проробляєте. У мене от телефон поїхав у ремонт, поки ходжу з дзвонилкою. У такому режимі з Моно комунікувати дуже складно, гарячка навіть категорії встановити не може, рекомендує підселитись на чужий телефон. Якщо мені ще може допомогти емулятор, то зі Спортивним все буде ще складніше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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