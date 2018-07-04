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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:14
Мені здається ви не зовсім той варіант проробляєте. У мене от телефон поїхав у ремонт, поки ходжу з дзвонилкою. У такому режимі з Моно комунікувати дуже складно, гарячка навіть категорії встановити не може, рекомендує підселитись на чужий телефон. Якщо мені ще може допомогти емулятор, то зі Спортивним все буде ще складніше.
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klug
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:15
klug
У вас дома планшета разве нет?
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Vorlon
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Додано: Чет 05 лип, 2018 13:16
Vorlon написав:klug
У вас дома планшета разве нет?
Не бачу сенсу у такому пристрої. Спеціально для Моні купувати не збираюсь. Я, в принципі, пишу не для того, щоб пожалітись, а щоб вкотре привернути увагу до недоліків smartphone-only концепції. У контексті піднятого питання зі Спортивним, ви хотіли порадити ходити 10к кроків з планшетом в руках?
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klug
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Додано: Чет 05 лип, 2018 13:40
klug написав: Vorlon написав:klug
У вас дома планшета разве нет?
Не бачу сенсу у такому пристрої. Спеціально для Моні купувати не збираюсь. Я, в принципі, пишу не для того, щоб пожалітись, а щоб вкотре привернути увагу до недоліків smartphone-only концепції. У контексті піднятого питання зі Спортивним, ви хотіли порадити ходити 10к кроків з планшетом в руках?
Со спортивным все просто - браслет на руку и вперёд. Заодно и не надо всегда париться о том в кармане телефон или нет.
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maxim2014
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Додано: Чет 05 лип, 2018 13:42
maxim2014 написав: klug написав: Vorlon написав:klug
У вас дома планшета разве нет?
Не бачу сенсу у такому пристрої. Спеціально для Моні купувати не збираюсь. Я, в принципі, пишу не для того, щоб пожалітись, а щоб вкотре привернути увагу до недоліків smartphone-only концепції. У контексті піднятого питання зі Спортивним, ви хотіли порадити ходити 10к кроків з планшетом в руках?
Со спортивным все просто - браслет на руку и вперёд. Заодно и не надо всегда париться о том в кармане телефон или нет.
а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 лип, 2018 14:28
clientage написав:
а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?
почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.
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maxim2014
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