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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 776777778779
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:38

  Vorlon написав:
  andreyiskra написав:ева это будет красота и медицина?

Конечно!

Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее :( С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина :?
sola
 
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Подякував: 479 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:07

  maxim2014 написав:
  clientage написав:а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?

почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.

Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 05:01

  sola написав:
  Vorlon написав:
  andreyiskra написав:ева это будет красота и медицина?

Конечно!

Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее :( С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина :?


andreyiskra,
Все будет с порядке.
В нашем ареале обитания мсс у Евы кошерные.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3370
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  #<1 ... 776777778779
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