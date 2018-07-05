Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:38
Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:07
Додано: П'ят 06 лип, 2018 05:01
andreyiskra,
Все будет с порядке.
В нашем ареале обитания мсс у Евы кошерные.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:33
ну почему бред?
MiBand2 синхронизируется, но у меня с каким-то запозданием это происходит.
Впрочем это вероятно потому, что я MiFit использую как базовое приложение.
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