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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:38
Vorlon написав: andreyiskra написав:
ева это будет красота и медицина?
Конечно!
Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее
С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина
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sola
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:07
maxim2014 написав: clientage написав:
а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?
почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.
Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)
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Stargazer212
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 05:01
sola написав: Vorlon написав: andreyiskra написав:
ева это будет красота и медицина?
Конечно!
Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее
С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина
andreyiskra,
Все будет с порядке.
В нашем ареале обитания мсс у Евы кошерные.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:33
Stargazer212 написав: maxim2014 написав: clientage написав:
а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?
почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.
Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)
ну почему бред?
MiBand2 синхронизируется, но у меня с каким-то запозданием это происходит.
Впрочем это вероятно потому, что я MiFit использую как базовое приложение.
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justit
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:34
Stargazer212 написав: maxim2014 написав: clientage написав:
а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?
почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.
Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)
Браслеты сяоми умеют с 2015 года.
Так-же совместимы:
LG Watch Sport
Huawei Watch 2
Huawei Band 2 Pro
MISFIT RAY
POLAR A370http://bit.ly/2uaeKBx
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maxim2014
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