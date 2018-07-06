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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 777778779780>
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:38

  Vorlon написав:
  andreyiskra написав:ева это будет красота и медицина?

Конечно!

Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее :( С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина :?
sola
 
Повідомлень: 4033
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:07

  maxim2014 написав:
  clientage написав:а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?

почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.

Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)
Stargazer212
 
Повідомлень: 15
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 05:01

  sola написав:
  Vorlon написав:
  andreyiskra написав:ева это будет красота и медицина?

Конечно!

Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее :( С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина :?


andreyiskra,
Все будет с порядке.
В нашем ареале обитания мсс у Евы кошерные.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:33

  Stargazer212 написав:
  maxim2014 написав:
  clientage написав:а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?

почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.

Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)


ну почему бред?
MiBand2 синхронизируется, но у меня с каким-то запозданием это происходит.
Впрочем это вероятно потому, что я MiFit использую как базовое приложение.


Зображення
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:34

  Stargazer212 написав:
  maxim2014 написав:
  clientage написав:а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?

почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.

Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)

Браслеты сяоми умеют с 2015 года.

Так-же совместимы:
LG Watch Sport
Huawei Watch 2
Huawei Band 2 Pro
MISFIT RAY
POLAR A370

http://bit.ly/2uaeKBx
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01

  yama написав:
  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов


ну и прикрутят комиссы естественно на переводы.

а кто в РФ был имеет активных друзей можно поинтересоваться как там у Тинькова он как ни крути на просторах СНГ был первым вот моню и ждет его участь.
===============================================
Обратился в Моню с вопросом а как получить с мокрой печатью квитанции ...ответили пишите нам в чат каждый раз и мы будем Новой почтой отправлять ... одни убытки для банка на пустом месте :( Перевод бесплатный и еще квитанции новой почтой отправлять :) Я не буду так наглеть . Буду с Привата Бросать там ведь можно в кассу подойти со своими распечатаними бумажками и по них они распечатают и проштампуют то что надо ?


В приватбанке эта услуга стоит 100 грн. А если заказать квитанцию у моно банка, то доставку оплачиваете Вы, а не банк.
asuskup
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:42

В приватбанке эта услуга стоит 100 грн. А если заказать квитанцию у моно банка, то доставку оплачиваете Вы, а не банк.[/quote]

Доставка уже за наш счет ;)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:50

Re: Monobank

Подскажите по мони - если на екзисте оплачивать онлайн через портмоне - платёж идёт как АЗС с халяльным кешбеком или просто как Инет платёж?

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@sms
@sms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:13

  @sms написав:Подскажите по мони - если на екзисте оплачивать онлайн через портмоне - платёж идёт как АЗС с халяльным кешбеком или просто как Инет платёж?

Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk

Там МСС 5533(автозапчасти), пару раз пополнял баланс через Портмоне у них.
например, Универсал(папа Мони) кадато за это платил КБ по категории Топливо и др. авторадости :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:15

Re: Monobank

clientage написав:
  @sms написав:Подскажите по мони - если на екзисте оплачивать онлайн через портмоне - платёж идёт как АЗС с халяльным кешбеком или просто как Инет платёж?

Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk

Там МСС 5533(автозапчасти), пару раз пополнял баланс через Портмоне у них.
например, Универсал(папа Мони) кадато за это платил КБ по категории Топливо и др. авторадости :)
Спасибо, пришёл срок тарить запчасти

Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
@sms
@sms
 
Повідомлень: 73
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