Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:38
Vorlon написав: andreyiskra написав:
ева это будет красота и медицина?
Конечно!
Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее
С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина
sola
Повідомлень: 4033
З нами з: 02.03.09
Подякував: 479 раз.
Подякували: 476 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:07
maxim2014 написав: clientage написав:
а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?
почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.
Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)
Stargazer212
Повідомлень: 15
З нами з: 26.02.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 05:01
sola написав: Vorlon написав: andreyiskra написав:
ева это будет красота и медицина?
Конечно!
Как повезет. В Харькове Ева часто попадает в категорию Химия или Прочее
С Prostor / Watsons таких проблем нет - там всегда Красота и Медицина
andreyiskra,
Все будет с порядке.
В нашем ареале обитания мсс у Евы кошерные.
guntherhouse777
Повідомлень: 3372
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:33
Stargazer212 написав: maxim2014 написав: clientage написав:
а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?
почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.
Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)
ну почему бред?
MiBand2 синхронизируется, но у меня с каким-то запозданием это происходит.
Впрочем это вероятно потому, что я MiFit использую как базовое приложение.
justit
Повідомлень: 4670
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 338 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:34
Stargazer212 написав: maxim2014 написав: clientage написав:
а шо за браслетик? Нормально он синхрится с ГуглФитом? Проверяли?
почти все браслеты синхронизируются с гуглфитом.
Вы бы бред не писали, вот было бы хорошо)
Браслеты сяоми умеют с 2015 года.
Так-же совместимы:
LG Watch Sport
Huawei Watch 2
Huawei Band 2 Pro
MISFIT RAY
POLAR A370
http://bit.ly/2uaeKBx
maxim2014
Повідомлень: 1260
З нами з: 19.09.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 109 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01
yama написав: IMPRINTER написав: Faceless написав:
Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов
ну и прикрутят комиссы естественно на переводы.
а кто в РФ был имеет активных друзей можно поинтересоваться как там у Тинькова он как ни крути на просторах СНГ был первым вот моню и ждет его участь.
===============================================
Обратился в Моню с вопросом а как получить с мокрой печатью квитанции ...ответили пишите нам в чат каждый раз и мы будем Новой почтой отправлять ... одни убытки для банка на пустом месте
Перевод бесплатный и еще квитанции новой почтой отправлять
Я не буду так наглеть . Буду с Привата Бросать там ведь можно в кассу подойти со своими распечатаними бумажками и по них они распечатают и проштампуют то что надо ?
В приватбанке эта услуга стоит 100 грн. А если заказать квитанцию у моно банка, то доставку оплачиваете Вы, а не банк.
asuskup
Повідомлень: 5
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:42
В приватбанке эта услуга стоит 100 грн. А если заказать квитанцию у моно банка, то доставку оплачиваете Вы, а не банк.[/quote]
Доставка уже за наш счет
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
Представник банку
Повідомлень: 171
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:50
Подскажите по мони - если на екзисте оплачивать онлайн через портмоне - платёж идёт как АЗС с халяльным кешбеком или просто как Инет платёж?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
@sms
@sms
Повідомлень: 73
З нами з: 28.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:13
@sms написав:
Подскажите по мони - если на екзисте оплачивать онлайн через портмоне - платёж идёт как АЗС с халяльным кешбеком или просто как Инет платёж?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Там МСС 5533(автозапчасти), пару раз пополнял баланс через Портмоне у них.
например, Универсал(папа Мони) кадато за это платил КБ по категории Топливо и др. авторадости
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 24850
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1985 раз.
Подякували: 2801 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:15
clientage написав: @sms написав:
Подскажите по мони - если на екзисте оплачивать онлайн через портмоне - платёж идёт как АЗС с халяльным кешбеком или просто как Инет платёж?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Там МСС 5533(автозапчасти), пару раз пополнял баланс через Портмоне у них.
например, Универсал(папа Мони) кадато за это платил КБ по категории Топливо и др. авторадости
Спасибо, пришёл срок тарить запчасти
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
@sms
@sms
Повідомлень: 73
З нами з: 28.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему