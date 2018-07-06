Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:18
@sms написав: clientage написав: @sms написав:
Подскажите по мони - если на екзисте оплачивать онлайн через портмоне - платёж идёт как АЗС с халяльным кешбеком или просто как Инет платёж?
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Там МСС 5533(автозапчасти), пару раз пополнял баланс через Портмоне у них.
например, Универсал(папа Мони) кадато за это платил КБ по категории Топливо и др. авторадости
Спасибо, пришёл срок тарить запчасти
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Сравните цены с еЭлит(но выбор тут хуже),
https://eshop.elit.ua/
, они принимают бонусы от Фишки ОККО
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:40
@sms написав:
Спасибо, пришёл срок тарить запчасти
http://dok.ua
- тут кошерная категория автозапчастей, онлайн-оплата и хороший подбор.
dengon
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:07
Ratatui
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Додано: Суб 07 лип, 2018 00:08
safonovstanislav написав: ol_zy написав:
хм, а у меня налички никогда нет столько
могу оставить номер телефона, как заработает подъеду и оплачу.
через год буду снова ехать на море, подъеду заплачу
при этом два раза в одно и тоже место не езжу... так что ждите
ol_zy
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Додано: Суб 07 лип, 2018 10:30
Коллеги!
1. В настройках карты указана функция о запросе Пин-кода при покупках всегда. По факту расплачиваюсь через чип, а запроса пина нет. 2. Можно ли настроить запрос пин-кода на пейпас, чтобы был постоянный контроль платежей? Телефон с Приложением находится дома, а контролировать суммы надо постоянно. 3. Как вы осуществляете контроль? Пора вводить рассылку по вайберу
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
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Додано: Суб 07 лип, 2018 10:41
Фишка пейпаса как раз и есть в том, что бы не вводить пин при мелких транзакциях
maxim2014
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