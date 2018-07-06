Коллеги! 1. В настройках карты указана функция о запросе Пин-кода при покупках всегда. По факту расплачиваюсь через чип, а запроса пина нет. 2. Можно ли настроить запрос пин-кода на пейпас, чтобы был постоянный контроль платежей? Телефон с Приложением находится дома, а контролировать суммы надо постоянно. 3. Как вы осуществляете контроль? Пора вводить рассылку по вайберу
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Это настройка платежной системы, что все "бесконтактные" транзакции до определенной суммы идут без ввода пина. У мастеровского пейпаса (который пользует Моня) если не ошибаюсь это 100 грн. У визовского пейвейва - 200 (или наоборот:). Считается что по мелким суммам риск минимален. К тому же при повторной оплате через малый промежуток времени в том же терминале - пин будет запрошен.
Flamingo написав:К тому же при повторной оплате через малый промежуток времени в том же терминале - пин будет запрошен.
это зависит от настроек терминала ... я недавно 15 оплат бесконтактных с интервалом 1 минута сделал и пин ниразу не запросило. но правда и карта была, естественно, не моня (т.к. моней платить невыгодно) и терминал был аваля (а не примата, который обычно и грешит таким).
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