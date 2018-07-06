Додано: Суб 07 лип, 2018 10:30

Коллеги!

1. В настройках карты указана функция о запросе Пин-кода при покупках всегда. По факту расплачиваюсь через чип, а запроса пина нет.

2. Можно ли настроить запрос пин-кода на пейпас, чтобы был постоянный контроль платежей? Телефон с Приложением находится дома, а контролировать суммы надо постоянно.

3. Как вы осуществляете контроль? Пора вводить рассылку по вайберу

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/