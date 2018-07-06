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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 777778779780
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:18

  @sms написав:
clientage написав:
  @sms написав:Подскажите по мони - если на екзисте оплачивать онлайн через портмоне - платёж идёт как АЗС с халяльным кешбеком или просто как Инет платёж?

Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk

Там МСС 5533(автозапчасти), пару раз пополнял баланс через Портмоне у них.
например, Универсал(папа Мони) кадато за это платил КБ по категории Топливо и др. авторадости :)
Спасибо, пришёл срок тарить запчасти

Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk

Сравните цены с еЭлит(но выбор тут хуже),
https://eshop.elit.ua/, они принимают бонусы от Фишки ОККО :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:40

  @sms написав:Спасибо, пришёл срок тарить запчасти

http://dok.ua - тут кошерная категория автозапчастей, онлайн-оплата и хороший подбор.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:58

Re: Monobank

А на элите ещё по убер-фишке -27%
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:07

Свинорылов уже 300 000:

https://minfin.com.ua/2018/07/06/34228776/
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 00:08

  safonovstanislav написав:
  ol_zy написав:хм, а у меня налички никогда нет столько ;) могу оставить номер телефона, как заработает подъеду и оплачу.

через год буду снова ехать на море, подъеду заплачу

при этом два раза в одно и тоже место не езжу... так что ждите ;)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:30

Re: Monobank

Коллеги!
1. В настройках карты указана функция о запросе Пин-кода при покупках всегда. По факту расплачиваюсь через чип, а запроса пина нет.
2. Можно ли настроить запрос пин-кода на пейпас, чтобы был постоянный контроль платежей? Телефон с Приложением находится дома, а контролировать суммы надо постоянно.
3. Как вы осуществляете контроль? Пора вводить рассылку по вайберу
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:41

Re: Monobank

Фишка пейпаса как раз и есть в том, что бы не вводить пин при мелких транзакциях
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:15

Re: Monobank

Это настройка платежной системы, что все "бесконтактные" транзакции до определенной суммы идут без ввода пина. У мастеровского пейпаса (который пользует Моня) если не ошибаюсь это 100 грн. У визовского пейвейва - 200 (или наоборот:). Считается что по мелким суммам риск минимален. К тому же при повторной оплате через малый промежуток времени в том же терминале - пин будет запрошен.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:21

  Flamingo написав:К тому же при повторной оплате через малый промежуток времени в том же терминале - пин будет запрошен.


это зависит от настроек терминала ...
я недавно 15 оплат бесконтактных с интервалом 1 минута сделал и пин ниразу не запросило.
но правда и карта была, естественно, не моня (т.к. моней платить невыгодно) и терминал был аваля (а не примата, который обычно и грешит таким).
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IMPRINTER
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