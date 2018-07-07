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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лип, 2018 23:29
curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
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