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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 778779780781
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:29

curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
Bosstone
 
Повідомлень: 751
З нами з: 21.04.10
Подякував: 532 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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  #<1 ... 778779780781
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