curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лип, 2018 00:30
А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!
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