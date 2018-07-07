curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лип, 2018 00:30
А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!
Додано: Нед 08 лип, 2018 07:09
Re: Monobank
100 грн это да... уже давно не деньги. на обед в общепите не каждый раз хватает. Из-за этого лимита смысла в пейпасе почти нет. Все-равно пин в 95% случаев вводить приходится
Додано: Нед 08 лип, 2018 09:06
Re: Monobank
В некоторых точках, кстати, paypass работает на любые суммы без пинкода
Додано: Нед 08 лип, 2018 09:14
Re: Monobank
В Украине не встречал (может разве что на каких-то фестивалях вроде Атласа)
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