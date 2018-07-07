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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 778779780781
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:29

curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 00:30

  Bosstone написав:curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала


А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 07:09

Re: Monobank

WachtAmRhein написав:
  Bosstone написав:curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала


А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!

100 грн это да... уже давно не деньги. на обед в общепите не каждый раз хватает. Из-за этого лимита смысла в пейпасе почти нет. Все-равно пин в 95% случаев вводить приходится
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 09:06

Re: Monobank

В некоторых точках, кстати, paypass работает на любые суммы без пинкода
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 09:14

Re: Monobank

safonovstanislav написав:В некоторых точках, кстати, paypass работает на любые суммы без пинкода

В Украине не встречал (может разве что на каких-то фестивалях вроде Атласа)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:05

А СИЛЬНО ГРАМОТНЫЕ БУДУТ ГРУЗИТЬ ЧУГУНИЙ

  WachtAmRhein написав:
  Bosstone написав:curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала


А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!

имхо-лично вставляю карту для расчета "чипом"-до 1000 вводить пин не надо(есть в настройках)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:43

  хуторянка написав:
  WachtAmRhein написав:
  Bosstone написав:curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала


А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!

имхо-лично вставляю карту для расчета "чипом"-до 1000 вводить пин не надо(есть в настройках)

Даже до 2000 (в тех же настройках);)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:49

  Flamingo написав:Даже до 2000 (в тех же настройках);)

А то и до 5000
Всё IMHO
Вкладчик1234
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