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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лип, 2018 23:29
curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
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Bosstone
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Додано: Нед 08 лип, 2018 00:30
Bosstone написав:curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 08 лип, 2018 07:09
WachtAmRhein написав: Bosstone написав:curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!
100 грн это да... уже давно не деньги. на обед в общепите не каждый раз хватает. Из-за этого лимита смысла в пейпасе почти нет. Все-равно пин в 95% случаев вводить приходится
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maxim2014
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Додано: Нед 08 лип, 2018 09:06
В некоторых точках, кстати, paypass работает на любые суммы без пинкода
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safonovstanislav
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Додано: Нед 08 лип, 2018 09:14
safonovstanislav написав:В некоторых точках, кстати, paypass работает на любые суммы без пинкода
В Украине не встречал (может разве что на каких-то фестивалях вроде Атласа)
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maxim2014
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Додано: Нед 08 лип, 2018 15:05
WachtAmRhein написав: Bosstone написав:curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!
имхо-лично вставляю карту для расчета "чипом"-до 1000 вводить пин не надо(есть в настройках)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Нед 08 лип, 2018 16:43
хуторянка написав: WachtAmRhein написав: Bosstone написав:curiousobro
Виза подняла с 200 до 500 после девала
А чего ж тцуко мастер не поднимает? Достало уже когда типа грамотные касирухи в точках, где расположение терминала предполагает передачу карты для оплаты, с умным видом вместо чипа платят пэйпассом и потом тянут провода для ввода пинкода!!!!
имхо-лично вставляю карту для расчета "чипом"-до 1000 вводить пин не надо(есть в настройках)
Даже до 2000 (в тех же настройках);)
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Flamingo
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Додано: Нед 08 лип, 2018 16:49
Flamingo написав:
Даже до 2000 (в тех же настройках);)
А то и до 5000
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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