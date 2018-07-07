Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лип, 2018 18:29
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал
Щось мені з ТАС "щастить"
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