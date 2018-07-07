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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:29

  Вкладчик1234 написав:
  J написав:вроде разговор был о безконтактной оплате, а не оплате чипом

О бесконтакте, и о бесПИНе.
На замечание о том, что по бесконтакту маленький лимит без ПИНа.
На что было предложено платить чипом с соотв. настройками
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:19

  BBC написав:
  Вкладчик1234 написав:
  J написав:вроде разговор был о безконтактной оплате, а не оплате чипом

О бесконтакте, и о бесПИНе.
На замечание о том, что по бесконтакту маленький лимит без ПИНа.
На что было предложено платить чипом с соотв. настройками
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал

А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.

Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:18

Re: Monobank

curiousobro написав:
  BBC написав:
  Вкладчик1234 написав:[quote="4402945:J"]вроде разговор был о безконтактной оплате, а не оплате чипом

О бесконтакте, и о бесПИНе.
На замечание о том, что по бесконтакту маленький лимит без ПИНа.
На что было предложено платить чипом с соотв. настройками
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал

А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.

Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.[/quote]
Мне такие попадались, что упорно доказывали что если у меня пейпас, то чипом платить нельзя... не спорю с такими, им виднее :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:24

Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:26

Re: Monobank

klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.

Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся
maxim2014
 
Повідомлень: 1266
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  #<1 ... 779780781782
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