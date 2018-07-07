Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:29
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:19
А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.
Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:18
Re: Monobank
А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.
Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.[/quote]
Мне такие попадались, что упорно доказывали что если у меня пейпас, то чипом платить нельзя... не спорю с такими, им виднее
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:24
Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:26
Re: Monobank
Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся
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