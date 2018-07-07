Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:29
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:19
А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.
Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:18
Re: Monobank
А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.
Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.[/quote]
Мне такие попадались, что упорно доказывали что если у меня пейпас, то чипом платить нельзя... не спорю с такими, им виднее
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:24
Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:26
Re: Monobank
Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:52
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:02
А ещё, в крупных супермаркетах обычно стоит 2 терминала, иногда даже больше. Для привата свой терминал, для остальных карт свой терминал. Вы можете попросить втыкнуть свою карту в терминал приватбанка, и операция пройдёт, но магазин заплатит чуть большую комиссию банку, а кассиру точно надают по шапке, если будет постоянно так делать.
Вы же тоже платите той картой, которой вам выгоднее всего платить именно в этом магазине. И никто вас упоротым не называет, когда вы платите картой моно, а магазину выгоднее, чтоб вы платили картой приватбанка. Вот и вас магазин просит оплатить именно по paypass, чтоб заплатить меньше комиссию банку за эту операцию. А если вы принципиально хотите, чтоб магазин заплатил больше, потому что вам лень вводить пинкод, то упоротость нужно искать не у кассира
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:06
Кстати, кешбек виден, как доход в справке о доходах из налоговой.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 21:42
Это на чём основаны такие утверждения? Я знаю, что банк возможно получает немного больший доход. Но магазин-то тут причём?
У меня на работе два договора эквайринга с приматом и РБА. И в обоих случаях ставка фиксированная (хотя и разная) в независимости от МПС, тем более от типа расчёта. Хотя РБА в своё время предлагал разный % для MC и VISA, но мы категорически были против. И бесконтакт никогда ни в каких условиях не участвовал. Наоборот, я всегда требовал наличие терминалов с ним (ещё с 2014 года). Иначе был бы бардак полный. А с приматом он и продолжается - самый конченый банк, любые вопросы решаются очень тяжело или не решаются никак...
На мой взгляд - это фантазии...
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:47
1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.
Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?
2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?
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