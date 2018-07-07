Додано: Нед 08 лип, 2018 21:02

curiousobro написав: А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.

Типа -

чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.



Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом. А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.Типа -чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.

А ещё, в крупных супермаркетах обычно стоит 2 терминала, иногда даже больше. Для привата свой терминал, для остальных карт свой терминал. Вы можете попросить втыкнуть свою карту в терминал приватбанка, и операция пройдёт, но магазин заплатит чуть большую комиссию банку, а кассиру точно надают по шапке, если будет постоянно так делать.Вы же тоже платите той картой, которой вам выгоднее всего платить именно в этом магазине. И никто вас упоротым не называет, когда вы платите картой моно, а магазину выгоднее, чтоб вы платили картой приватбанка. Вот и вас магазин просит оплатить именно по paypass, чтоб заплатить меньше комиссию банку за эту операцию. А если вы принципиально хотите, чтоб магазин заплатил больше, потому что вам лень вводить пинкод, то упоротость нужно искать не у кассира