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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 780781782783>
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:29

  Вкладчик1234 написав:
  J написав:вроде разговор был о безконтактной оплате, а не оплате чипом

О бесконтакте, и о бесПИНе.
На замечание о том, что по бесконтакту маленький лимит без ПИНа.
На что было предложено платить чипом с соотв. настройками
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:19

  BBC написав:
  Вкладчик1234 написав:
  J написав:вроде разговор был о безконтактной оплате, а не оплате чипом

О бесконтакте, и о бесПИНе.
На замечание о том, что по бесконтакту маленький лимит без ПИНа.
На что было предложено платить чипом с соотв. настройками
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал

А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.

Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:18

Re: Monobank

curiousobro написав:
  BBC написав:
  Вкладчик1234 написав:[quote="4402945:J"]вроде разговор был о безконтактной оплате, а не оплате чипом

О бесконтакте, и о бесПИНе.
На замечание о том, что по бесконтакту маленький лимит без ПИНа.
На что было предложено платить чипом с соотв. настройками
Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал

А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.

Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.[/quote]
Мне такие попадались, что упорно доказывали что если у меня пейпас, то чипом платить нельзя... не спорю с такими, им виднее :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:24

Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:26

Re: Monobank

klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.

Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:52

  BBC написав:Шибко умные кассиры на просьбу по чипу провести прикладывают пейпасс с словами у вас же есть безконтакт, а потом тянут терминал

Им дали инструкцию так делать. Магазин платит меньшую комиссию банку, если проводит операцию по paypass
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:02

  curiousobro написав:А я всегда говорю почему перед отдачей карты. Срабатывает.
Типа -
чтобы не вводить пин и не дергать терминал, втыкните пожалуйста чип в терминал.

Ещё ни разу такого упоротого кассира не встречал, который после такой формулировки прикладывал пейпасом.

А ещё, в крупных супермаркетах обычно стоит 2 терминала, иногда даже больше. Для привата свой терминал, для остальных карт свой терминал. Вы можете попросить втыкнуть свою карту в терминал приватбанка, и операция пройдёт, но магазин заплатит чуть большую комиссию банку, а кассиру точно надают по шапке, если будет постоянно так делать.

Вы же тоже платите той картой, которой вам выгоднее всего платить именно в этом магазине. И никто вас упоротым не называет, когда вы платите картой моно, а магазину выгоднее, чтоб вы платили картой приватбанка. Вот и вас магазин просит оплатить именно по paypass, чтоб заплатить меньше комиссию банку за эту операцию. А если вы принципиально хотите, чтоб магазин заплатил больше, потому что вам лень вводить пинкод, то упоротость нужно искать не у кассира
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:06

  maxim2014 написав:
klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.

Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся

Кстати, кешбек виден, как доход в справке о доходах из налоговой.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:42

  safonovstanislav написав:Магазин платит меньшую комиссию банку, если проводит операцию по paypass

Это на чём основаны такие утверждения? Я знаю, что банк возможно получает немного больший доход. Но магазин-то тут причём?

У меня на работе два договора эквайринга с приматом и РБА. И в обоих случаях ставка фиксированная (хотя и разная) в независимости от МПС, тем более от типа расчёта. Хотя РБА в своё время предлагал разный % для MC и VISA, но мы категорически были против. И бесконтакт никогда ни в каких условиях не участвовал. Наоборот, я всегда требовал наличие терминалов с ним (ещё с 2014 года). Иначе был бы бардак полный. А с приматом он и продолжается - самый конченый банк, любые вопросы решаются очень тяжело или не решаются никак...

  safonovstanislav написав:Вот и вас магазин просит оплатить именно по paypass, чтоб заплатить меньше комиссию банку за эту операцию.

На мой взгляд - это фантазии...
Vorlon
 
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1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.
Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?

2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?
mustbe
 
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