safonovstanislav написав:Магазин платит меньшую комиссию банку, если проводит операцию по paypass
Это на чём основаны такие утверждения? Я знаю, что банк возможно получает немного больший доход. Но магазин-то тут причём?
На логике. Если банк получает немного больший доход, от того, что платят именно бесконтактно, и абсолютно всех кассиров некоторых крупных сетей супермаркетов обучили анализировать карты на предмет бесконтактности и по возможности проводить операции именно таким способом, логично предположить, что банк делится некоторой частью выгоды с этими крупными сетями.
Это от вашей выручки доли процента - это копейки, по-этому банки вам ничего и не предлагают. А если взять те же сильпо, то там от размера общей выручки даже мизерная экономия, в абсолютных цифрах будет выглядеть довольно неплохо.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 08 лип, 2018 22:05, всього редагувалось 2 разів.
PS. Ах да, обучение кассиров того же сильпо, произошло как-то одномоментно. Т.е., все кассиры, вдруг резко начали проводить операции бесконтактно. Видимо, именно в этот момент и был подписан какой-то договор между магазином и банком на бонусы магазину, за то, что кассиры будут проводить операции бесконтактно
Мизантрóп написав:имхо. оплата быстрее=ватт е/енергии и времени меньше,очередь быстрее,свинорылов обслужить больше,выручка и т.п.
По paypass оплата ну никак не быстрее. Безопаснее - да, но не быстрее. Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит. Но, все эти доли секунды меркнут по сравнению с временем соединения терминала с банком. Это хорошо ещё, если с первой попытки соединится.
safonovstanislav написав:Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.
В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю.
В сильпо более-менее нормально всё организовано, и оплаты проходят быстро, а вот в другой крупной сети, АТБ, там многие терминалы, видимо, по мобильному интернету подключены, и в лучшем случае секунд 5 придётся ждать. Как вообщем-то и в почти всех остальных торговых точках. Особенно с этим не заморачиваются в магазинах одежды, кафе, да и вообще почти везде. Годик-два и можно будет вообще карты с собой не носить, а платить телефоном. Это удобство и безопасность. А вот, скорость оплаты - вряд ли.