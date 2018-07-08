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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 781782783784>
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:54

  Vorlon написав:
  safonovstanislav написав:Магазин платит меньшую комиссию банку, если проводит операцию по paypass

Это на чём основаны такие утверждения? Я знаю, что банк возможно получает немного больший доход. Но магазин-то тут причём?

На логике. Если банк получает немного больший доход, от того, что платят именно бесконтактно, и абсолютно всех кассиров некоторых крупных сетей супермаркетов обучили анализировать карты на предмет бесконтактности и по возможности проводить операции именно таким способом, логично предположить, что банк делится некоторой частью выгоды с этими крупными сетями.

Это от вашей выручки доли процента - это копейки, по-этому банки вам ничего и не предлагают. А если взять те же сильпо, то там от размера общей выручки даже мизерная экономия, в абсолютных цифрах будет выглядеть довольно неплохо.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 08 лип, 2018 22:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:03

  safonovstanislav написав:На логике. Если банк получает немного больший доход, от того, что платят именно бесконтактно,

Насколько я помню ещё с ветки Дельты, то немного больший доход получает банк, выпустивший бесконтактную карту.

Хорошо, специально уточню в РБА - есть разница или нет. В примате и спросить не у кого...
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:05

Re: Monobank

PS. Ах да, обучение кассиров того же сильпо, произошло как-то одномоментно. Т.е., все кассиры, вдруг резко начали проводить операции бесконтактно. Видимо, именно в этот момент и был подписан какой-то договор между магазином и банком на бонусы магазину, за то, что кассиры будут проводить операции бесконтактно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:13

safonovstanislav
В эту причину не верю.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:18

Re: Monobank

имхо. оплата быстрее=ватт е/енергии и времени меньше,очередь быстрее,свинорылов обслужить больше,выручка и т.п.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:20

  deneg net написав:
  maxim2014 написав:
klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.

Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся

Кстати, кешбек виден, как доход в справке о доходах из налоговой.

вот так новость.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:21

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Востаннє редагувалось curiousobro в Нед 08 лип, 2018 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:26

  Мизантрóп написав:имхо. оплата быстрее=ватт е/енергии и времени меньше,очередь быстрее,свинорылов обслужить больше,выручка и т.п.

По paypass оплата ну никак не быстрее. Безопаснее - да, но не быстрее. Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит. Но, все эти доли секунды меркнут по сравнению с временем соединения терминала с банком. Это хорошо ещё, если с первой попытки соединится.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:38

  safonovstanislav написав:Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.

В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:49

  Vorlon написав:
  safonovstanislav написав:Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.

В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю.

В сильпо более-менее нормально всё организовано, и оплаты проходят быстро, а вот в другой крупной сети, АТБ, там многие терминалы, видимо, по мобильному интернету подключены, и в лучшем случае секунд 5 придётся ждать. Как вообщем-то и в почти всех остальных торговых точках. Особенно с этим не заморачиваются в магазинах одежды, кафе, да и вообще почти везде. Годик-два и можно будет вообще карты с собой не носить, а платить телефоном. Это удобство и безопасность. А вот, скорость оплаты - вряд ли.
safonovstanislav
 
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