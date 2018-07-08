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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 781782783784 Додано: Нед 08 лип, 2018 23:05 curiousobro написав: mustbe написав: 1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.

Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?



2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ? 1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?



1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.



2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный. 1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный.

походу вы говорите о разных рассрочках =) походу вы говорите о разных рассрочках =) mephala Повідомлень: 3227 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 23:06 Re: Monobank safonovstanislav написав: По paypass оплата ну никак не быстрее. По paypass оплата ну никак не быстрее. ввод пина быстрее при той же реакции терминала? У меня пять монь,иногда и пины путаю.А про разговоры с кассиром до того как про то как в цирке))



Vorlon написав: safonovstanislav написав: Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит. Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.

В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю. В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю. нех и говорить,видишь знак пейпаса и все без слов.Нас знатный Клоун тролит ввод пина быстрее при той же реакции терминала? У меня пять монь,иногда и пины путаю.А про разговоры с кассиром до того как про то как в цирке))нех и говорить,видишь знак пейпаса и все без слов.Нас знатный Клоун тролит Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1643 З нами з: 03.12.14 Подякував: 151 раз. Подякували: 172 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 23:26 mephala написав: curiousobro написав: mustbe написав: 1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.

Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?



2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ? 1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?



1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.



2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный. 1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный.

походу вы говорите о разных рассрочках =) походу вы говорите о разных рассрочках =)



Итить колотить! Диагноз - вечерняя Альфа головного мозка

По новой Миша, всё чуйня (с)

Ничего не знаю по рассрочке в Моне

Прошу извинить. Итить колотить! Диагноз - вечерняя Альфа головного мозкаПо новой Миша, всё чуйня (с)Ничего не знаю по рассрочке в МонеПрошу извинить. curiousobro Повідомлень: 1090 З нами з: 21.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 781782783784 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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