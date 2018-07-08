RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 781782783784
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:05

  curiousobro написав:
  mustbe написав:1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.
Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?

2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?


1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.

2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный.

походу вы говорите о разных рассрочках =)
mephala
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:06

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:По paypass оплата ну никак не быстрее.
ввод пина быстрее при той же реакции терминала? У меня пять монь,иногда и пины путаю.А про разговоры с кассиром до того как про то как в цирке))

  Vorlon написав:
  safonovstanislav написав:Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.

В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю.
нех и говорить,видишь знак пейпаса и все без слов.Нас знатный Клоун тролит :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 03.12.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:26

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  mustbe написав:1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.
Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?

2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?


1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.

2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный.

походу вы говорите о разных рассрочках =)


Итить колотить! Диагноз - вечерняя Альфа головного мозка :)
По новой Миша, всё чуйня (с) :)
Ничего не знаю по рассрочке в Моне :)
Прошу извинить.
curiousobro
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 781782783784
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7833)
09.07.2018 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.