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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:05
curiousobro написав: mustbe написав:
1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.
Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?
2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?
1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.
2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный.
походу вы говорите о разных рассрочках =)
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Додано: Нед 08 лип, 2018 23:06
safonovstanislav написав:
По paypass оплата ну никак не быстрее.
ввод пина быстрее при той же реакции терминала? У меня пять монь,иногда и пины путаю.А про разговоры с кассиром до того как про то как в цирке))
Vorlon написав: safonovstanislav написав:
Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.
В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю.
нех и говорить,видишь знак пейпаса и все без слов.Нас знатный Клоун тролит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Нед 08 лип, 2018 23:26
mephala написав: curiousobro написав: mustbe написав:
1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.
Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?
2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?
1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.
2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный.
походу вы говорите о разных рассрочках =)
Итить колотить! Диагноз - вечерняя Альфа головного мозка
По новой Миша, всё чуйня (с)
Ничего не знаю по рассрочке в Моне
Прошу извинить.
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curiousobro
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