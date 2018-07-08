klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.
Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся
Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.
klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.
Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся
Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.
ФЛП на общей системе - это довольно специфичиский вид. Подовляющее большинство - это ФЛП на едином и у которых есть движение. Сейчас нет смысла замораживать ФЛП на общей, т. к. ЕСВ все-равно платить надо. Проще закрыть.