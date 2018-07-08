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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:06

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:По paypass оплата ну никак не быстрее.
ввод пина быстрее при той же реакции терминала? У меня пять монь,иногда и пины путаю.А про разговоры с кассиром до того как про то как в цирке))

  Vorlon написав:
  safonovstanislav написав:Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.

В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю.
нех и говорить,видишь знак пейпаса и все без слов.Нас знатный Клоун тролит :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:26

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  mustbe написав:1. Если покупку перевести в рассрочку - сумма вернется на счет.
Уменьшится ли при этом сумма погашения этого месяца ?

2. Можно ли погасить рассрочку досрочно ?


1. Произойдет изменение структуры долга. Часть долга уйдет в рассрочки. Со счета ничего никуда не уходит. Сумму долга по рассрочкам в мабе видно. Сумма для текущего месяца уменьшится соответственно.

2. Можно. Жмакаете на сумме рассрочек, попадаете в список, в котором можно досрочно перенести долг с рассрочек на обычный.

походу вы говорите о разных рассрочках =)


Итить колотить! Диагноз - вечерняя Альфа головного мозка :)
По новой Миша, всё чуйня (с) :)
Ничего не знаю по рассрочке в Моне :)
Прошу извинить.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 00:44

  maxim2014 написав:
klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.

Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся

Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:49

  klug написав:
  maxim2014 написав:
klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.

Зачем?.. налоги ведь с него все-равно платятся

Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.

ФЛП на общей системе - это довольно специфичиский вид. Подовляющее большинство - это ФЛП на едином и у которых есть движение. Сейчас нет смысла замораживать ФЛП на общей, т. к. ЕСВ все-равно платить надо. Проще закрыть.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:00

Не могу добавить карту в приложение.
Платеж на чужую карту прошел нормально, захожу в него, жму "Сохранить карту" и ничего не происходит.
Глюк приложения или есть какие-то ограничения/хитрости ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:21

  klug написав:Панове, підкажіть чи повинен ФОП декларувати кешбек.

Нет, не должен.
Это доход физлица, а не ФОП-юрлица.

Аналогия - %% доход от депозита физлица.
Вот если, например, разместить депозит как ФОП - тогда доход нужно декларировать.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:29

  tmp01 написав:ФОП-юрлица


это что-то новое ФОП-юрлицо ) когнитивный диссонанс
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:49

  Vorlon написав:
  safonovstanislav написав:Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.

В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю.

В сильпо, траше, атб- везде пинпады вынесены к клиенту.
Это не брусничка)) там совок еще тот.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:50

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:
  safonovstanislav написав:Если вместо того, чтоб просто дать карту кассиру в руки, ещё нужно с ним пообщаться и рассказать, каким образом хочешь расплатиться, то paypass дольше выходит.

В своём Сильпо только показываю карту в своих руках рядом с пинпадом - все кассиры понимают всё молча и сразу. Я уже давно ничего им не говорю.

В сильпо, траше, атб- везде пинпады вынесены к клиенту.
Это не брусничка)) там совок еще тот.


в сильпе далеко не во всех пин-пады вынесены к клиенту.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:53

  IMPRINTER написав:
  tmp01 написав:ФОП-юрлица


это что-то новое ФОП-юрлицо ) когнитивный диссонанс

Ничего нового.

Есть ФОП физик (2620) - для личного потреблядства
А есть ФОП юрик (2600) - для предпринимательской деятельности

Правила совершенно разные для счетов.
Просто ФОП физик отвечает и по долгам ФОПа юрика в том числе.
Поэтому банк стучит и о счетах 2620 в налоговую для ФОПов.
curiousobro
 
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