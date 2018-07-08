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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:01
curiousobro написав: IMPRINTER написав: tmp01 написав:
ФОП-юрлица
это что-то новое ФОП-юрлицо ) когнитивный диссонанс
Ничего нового.
Есть ФОП физик (2620) - для личного потреблядства
А есть ФОП юрик (2600) - для предпринимательской деятельности
Правила совершенно разные для счетов.
Просто ФОП физик отвечает и по долгам ФОПа юрика в том числе.
Поэтому банк стучит и о счетах 2620 в налоговую для ФОПов.
есть просто физик с 2620 и есть физик-предприниматель (он же ФОП) с 2600.
Покажите хоть где-то словосочетание "ФІЗИЧНА
ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ - ЮРИДИЧНА
ОСОБА" это вообще как?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:24
IMPRINTER написав:
есть просто физик с 2620 и есть физик-предприниматель (он же ФОП) с 2600.
Покажите хоть где-то словосочетание "ФІЗИЧНА
ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ - ЮРИДИЧНА
ОСОБА" это вообще как?
Ну это особенности национального законотворчества
Корпускулярный дуализм украинского ФОПа.
ФОПа физика невозможно же отделить от ФОПа предпринимателя - это одно физлицо.
Вот он и выступает где-то юриком, а где-то физиком.
Главное, что обычно все понимают, когда так говоришь.
Но деюре - это неправильно, тут ничего не попишешь.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:27
curiousobro
еще раз, где я могу в каком-то нормативном документе увидеть словосочетание ФОП-юрлицо?
есть просто физлицо, открывающее счет для личных целей и физлицо-предприниматель, открывающее счет для занятия предпринимательской деятельностью.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:31
IMPRINTER написав:curiousobro
еще раз, где я могу в каком-то нормативном документе увидеть словосочетание ФОП-юрлицо?
есть просто физлицо, открывающее счет для личных целей и физлицо-предприниматель, открывающее счет для занятия предпринимательской деятельностью.
Да я ж признал уже, шо нету его. Шо ж вы еще хотите?
Синорыла тоже нигде в нормативках нету, что не мешает использовать его в повседневной речи. Для ускорения понимания контекста
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:37
curiousobro написав:
Да я ж признал уже, шо нету его. Шо ж вы еще хотите?
ну я просто первый раз в жизни услышал такое ... а вы еще и начали настаивать на том что такое есть ... то что вы понимаете под понятием ФОП-юрик - все остальные это понимают под понятием просто ФОП.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:51
Коллеги, какой кредиткой выгоднее платить в Болгариях, кто имел опыт?
АльфаЭко или Моня?
Спасибо.
P.S. Всякие Тасы отбросил из-за % за конвертацию.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:53
GrafBV написав:
Коллеги, какой кредиткой выгоднее платить в Болгариях, кто имел опыт?
АльфаЭко или Моня?
Спасибо.
P.S. Всякие Тасы отбросил из-за % за конвертацию.
наверно все платят приватом) или бесплатно снятым налом в местном банкомате
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:12
GrafBV написав:
Коллеги, какой кредиткой выгоднее платить в Болгариях, кто имел опыт?
АльфаЭко или Моня?
Весной платил обеими в Чехии. В зависимости от места оплаты (где больше кэшбек). Курс чуть лучше был у Аллы (правда у меня не Эко а Максимка). Ну и + когда в первый день славно пивка попили в Страховском монастыре - прилетело приглашение на разДрочку. Мелочь но приятно.
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