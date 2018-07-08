Додано: Пон 09 лип, 2018 11:27

curiousobro



еще раз, где я могу в каком-то нормативном документе увидеть словосочетание ФОП-юрлицо?



есть просто физлицо, открывающее счет для личных целей и физлицо-предприниматель, открывающее счет для занятия предпринимательской деятельностью.

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