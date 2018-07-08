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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 783784785786>
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:01

  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:
  tmp01 написав:ФОП-юрлица


это что-то новое ФОП-юрлицо ) когнитивный диссонанс

Ничего нового.

Есть ФОП физик (2620) - для личного потреблядства
А есть ФОП юрик (2600) - для предпринимательской деятельности

Правила совершенно разные для счетов.
Просто ФОП физик отвечает и по долгам ФОПа юрика в том числе.
Поэтому банк стучит и о счетах 2620 в налоговую для ФОПов.


есть просто физик с 2620 и есть физик-предприниматель (он же ФОП) с 2600.

Покажите хоть где-то словосочетание "ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ - ЮРИДИЧНА ОСОБА" это вообще как?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:24

  IMPRINTER написав:
есть просто физик с 2620 и есть физик-предприниматель (он же ФОП) с 2600.

Покажите хоть где-то словосочетание "ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ - ЮРИДИЧНА ОСОБА" это вообще как?


Ну это особенности национального законотворчества :)
Корпускулярный дуализм украинского ФОПа.
ФОПа физика невозможно же отделить от ФОПа предпринимателя - это одно физлицо.
Вот он и выступает где-то юриком, а где-то физиком.

Главное, что обычно все понимают, когда так говоришь.
Но деюре - это неправильно, тут ничего не попишешь.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:27

curiousobro

еще раз, где я могу в каком-то нормативном документе увидеть словосочетание ФОП-юрлицо?

есть просто физлицо, открывающее счет для личных целей и физлицо-предприниматель, открывающее счет для занятия предпринимательской деятельностью.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:31

  IMPRINTER написав:curiousobro

еще раз, где я могу в каком-то нормативном документе увидеть словосочетание ФОП-юрлицо?

есть просто физлицо, открывающее счет для личных целей и физлицо-предприниматель, открывающее счет для занятия предпринимательской деятельностью.

Да я ж признал уже, шо нету его. Шо ж вы еще хотите? :)

Синорыла тоже нигде в нормативках нету, что не мешает использовать его в повседневной речи. Для ускорения понимания контекста :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:37

  curiousobro написав:Да я ж признал уже, шо нету его. Шо ж вы еще хотите? :)


ну я просто первый раз в жизни услышал такое ... а вы еще и начали настаивать на том что такое есть ... то что вы понимаете под понятием ФОП-юрик - все остальные это понимают под понятием просто ФОП.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:51

Коллеги, какой кредиткой выгоднее платить в Болгариях, кто имел опыт?
АльфаЭко или Моня?
Спасибо.

P.S. Всякие Тасы отбросил из-за % за конвертацию.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:53

  GrafBV написав:Коллеги, какой кредиткой выгоднее платить в Болгариях, кто имел опыт?
АльфаЭко или Моня?
Спасибо.

P.S. Всякие Тасы отбросил из-за % за конвертацию.

наверно все платят приватом) или бесплатно снятым налом в местном банкомате
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:12

  GrafBV написав:Коллеги, какой кредиткой выгоднее платить в Болгариях, кто имел опыт?
АльфаЭко или Моня?

Весной платил обеими в Чехии. В зависимости от места оплаты (где больше кэшбек). Курс чуть лучше был у Аллы (правда у меня не Эко а Максимка). Ну и + когда в первый день славно пивка попили в Страховском монастыре - прилетело приглашение на разДрочку. Мелочь но приятно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:29

Именная за 150 гр

кто в курсе, именная карта будет по BIN кредитка? Вопрос возник в связи с требованием испанского прокатчика машин, иметь именно именную кредитку. (В Греции нормально сработала обычная дебитная еврокарта) сейчас карта мони при проверки на бин показывает дебит.
yoggik
 
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