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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:55
IMPRINTER написав:
ФОП-юрик - все остальные это понимают под понятием просто ФОП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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