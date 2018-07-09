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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:55
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:18
А еще есть нотариусы, адвокаты и арбитражные керуючи - это третья ипостасия.
Да, фактически это все одно лицо, но технически 3 разные клиента, просто связаны между собой.
Т.е. в банке Вы можете быть в 3 сущностях максимум
Skiw
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:25
Ще є четверта ВІП категорія - в банківськім простонароднім сленгу - "публіка"
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