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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:55

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:ФОП-юрик - все остальные это понимают под понятием просто ФОП

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:18

  IMPRINTER написав:
  curiousobro написав:Да я ж признал уже, шо нету его. Шо ж вы еще хотите? :)


ну я просто первый раз в жизни услышал такое ... а вы еще и начали настаивать на том что такое есть ... то что вы понимаете под понятием ФОП-юрик - все остальные это понимают под понятием просто ФОП.

А еще есть нотариусы, адвокаты и арбитражные керуючи - это третья ипостасия.
Да, фактически это все одно лицо, но технически 3 разные клиента, просто связаны между собой.
Т.е. в банке Вы можете быть в 3 сущностях максимум :)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:25

Ще є четверта ВІП категорія - в банківськім простонароднім сленгу - "публіка"
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