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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:55
IMPRINTER написав:
ФОП-юрик - все остальные это понимают под понятием просто ФОП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:18
IMPRINTER написав: curiousobro написав:
Да я ж признал уже, шо нету его. Шо ж вы еще хотите?
ну я просто первый раз в жизни услышал такое ... а вы еще и начали настаивать на том что такое есть ... то что вы понимаете под понятием ФОП-юрик - все остальные это понимают под понятием просто ФОП.
А еще есть нотариусы, адвокаты и арбитражные керуючи - это третья ипостасия.
Да, фактически это все одно лицо, но технически 3 разные клиента, просто связаны между собой.
Т.е. в банке Вы можете быть в 3 сущностях максимум
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:25
Ще є четверта ВІП категорія - в банківськім простонароднім сленгу - "публіка"
+50грн !
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Додано: Вів 10 лип, 2018 09:52
GrafBV написав:
Коллеги, какой кредиткой выгоднее платить в Болгариях, кто имел опыт?
АльфаЭко или Моня?
Спасибо.
P.S. Всякие Тасы отбросил из-за % за конвертацию.
Пару дней назад оттуда
Приват: 15.719 за 1 лев
Моно: 15.7255 за 1 лев
Выгоднее чем обмен в обменниках и банках. Кругом платил где возможно картой.
PayPass без пина до 25 лев на Моно.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:44
Вот кстати, то ли горох, то ли дублет, писали в фб, что курс у мони будет всегда чуть лучше, чем у привата, а по факту всегда с точностью до наоборот, есть что на это ответить представителю банка?
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Stringer
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:48
Stringer написав:
Вот кстати, то ли горох, то ли дублет, писали в фб, что курс у мони будет всегда чуть лучше, чем у привата, а по факту всегда с точностью до наоборот, есть что на это ответить представителю банка?
Ну, обещать не значит делать
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curiousobro
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:56
curiousobro написав: Stringer написав:
Вот кстати, то ли горох, то ли дублет, писали в фб, что курс у мони будет всегда чуть лучше, чем у привата, а по факту всегда с точностью до наоборот, есть что на это ответить представителю банка?
Ну, обещать не значит делать
Не ну почему. Курсы то у них на пару копеек ниже.
А то что при пересчете через евро итого дороже то наверное случайно.
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