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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:57
wig написав: sola написав:
К каким операциям применяются эти курсы?
При покупке за доллары или зачислении доллара на карту.
По всем остальным валютам у них пересчет в гривну идет через евро, в результате чего Моно и проигрывает Привату по неокэшбеченным операциям.
А ещё у Привата есть МС ревордз и тогда их карта однозначно выигрывает!
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:00
Vint написав:
А ещё у Привата есть МС ревордз и тогда их карта однозначно выигрывает!
Ревордс и процента не даст.
Выигрыш будет если валютной приваткой платить, и то, относительный: нет покупки бакса за гривну, но и с грэйсом - пролет.
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wig
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:18
wig написав: Vint написав:
А ещё у Привата есть МС ревордз и тогда их карта однозначно выигрывает!
Ревордс и процента не даст.
Выигрыш будет если валютной приваткой платить, и то, относительный: нет покупки бакса за гривну, но и с грэйсом - пролет.
Гривневый МС голд разве не даёт минус копеек 20 на долларе с грейсом?
PS: только что проверил - все ещё даёт.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:10
Vint написав: wig написав: Vint написав:
А ещё у Привата есть МС ревордз и тогда их карта однозначно выигрывает!
Ревордс и процента не даст.
Выигрыш будет если валютной приваткой платить, и то, относительный: нет покупки бакса за гривну, но и с грэйсом - пролет.
Гривневый МС голд разве не даёт минус копеек 20 на долларе с грейсом?
PS: только что проверил - все ещё даёт.
ну это тот, за который сейчас надо 150 грн отдать?
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