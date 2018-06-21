А ещё у Привата есть МС ревордз и тогда их карта однозначно выигрывает!
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:57
А ещё у Привата есть МС ревордз и тогда их карта однозначно выигрывает!
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:00
Ревордс и процента не даст.
Выигрыш будет если валютной приваткой платить, и то, относительный: нет покупки бакса за гривну, но и с грэйсом - пролет.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:18
Гривневый МС голд разве не даёт минус копеек 20 на долларе с грейсом?
PS: только что проверил - все ещё даёт.
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:10
ну это тот, за который сейчас надо 150 грн отдать?
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:17
Раз зайшла мова, то як вигідніше платити у Туреччині?
Моно, кредитка привата, євро або доларова карта привата?
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:44
Сейчас конвертация уже проходит через валюту USD
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:45
Поради по Туреччині не аналогічні порадам по Болгарії, які саме і обговорюються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:48
В Частых вопросах" написано:
"Для евро, доллара США и рубля курс указан в приложении Monobank. Другие валюты конвертируются через евро".
То есть сейчас так?
"Для евро, доллара США и рубля курс указан в приложении Monobank. Другие валюты конвертируются через доллар".
С какого числа произошли изменения?
Просьба обновить информацию в приложении.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:51
Сейчас конвертация уже проходит через валюту USD [/quote]
В Частых вопросах" написано:
"Для евро, доллара США и рубля курс указан в приложении Monobank. Другие валюты конвертируются через евро".
То есть сейчас так?
"Для евро, доллара США и рубля курс указан в приложении Monobank. Другие валюты конвертируются через доллар".
С какого числа произошли изменения?
Просьба обновить информацию в приложении.[/quote]
Да, конечно, поправим информацию в приложении. Просим прощения.
Нововведение вступило в действие от 21.06.2018.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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