Спасибо, что исправились.
И, ганьба, что не сообщили об улучшении преданным форумчанам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:32
Спасибо, что исправились.
И, ганьба, что не сообщили об улучшении преданным форумчанам.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:35
Может, в связи с планами выпуска валютных карт?
Для гривны еще то-сё, но, представьте, что у вас доллар спишут при расчете в Болгарии пересчетом через EUR.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:45
Долар більш стабільний на євро можна більше влетіти, дорого купити а потім задешево продавати.
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