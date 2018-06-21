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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 785786787788
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:32

  monobank_ua написав:Да, конечно, поправим информацию в приложении. Просим прощения.
Нововведение вступило в действие от 21.06.2018.

Спасибо, что исправились.
И, ганьба, что не сообщили об улучшении преданным форумчанам.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:35

  Stringer написав:Было бы небезынтересно узнать какие мотивы были при решении сделать основной валютой конвертации евро, и почему это решение признано ошибочным.

Может, в связи с планами выпуска валютных карт?
Для гривны еще то-сё, но, представьте, что у вас доллар спишут при расчете в Болгарии пересчетом через EUR.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:45

  wig написав:
  Stringer написав:Было бы небезынтересно узнать какие мотивы были при решении сделать основной валютой конвертации евро, и почему это решение признано ошибочным.

Может, в связи с планами выпуска валютных карт?
Для гривны еще то-сё, но, представьте, что у вас доллар спишут при расчете в Болгарии пересчетом через EUR.

Долар більш стабільний на євро можна більше влетіти, дорого купити а потім задешево продавати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:33

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Долар більш стабільний

Невже?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:37

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долар більш стабільний

Невже?

Наверное евро с гривной перепутал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:46

  Фантом написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долар більш стабільний

Невже?

Наверное евро с гривной перепутал.

Саме стабільність до гривні долара і мав на увазі.
Квесторе_поверніться
 
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