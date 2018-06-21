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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:32
monobank_ua написав:
Да, конечно, поправим информацию в приложении. Просим прощения.
Нововведение вступило в действие от 21.06.2018.
Спасибо, что исправились.
И, ганьба, что не сообщили об улучшении преданным форумчанам.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:35
Stringer написав:
Было бы небезынтересно узнать какие мотивы были при решении сделать основной валютой конвертации евро, и почему это решение признано ошибочным.
Может, в связи с планами выпуска валютных карт?
Для гривны еще то-сё, но, представьте, что у вас доллар спишут при расчете в Болгарии пересчетом через EUR.
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wig
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:45
wig написав: Stringer написав:
Было бы небезынтересно узнать какие мотивы были при решении сделать основной валютой конвертации евро, и почему это решение признано ошибочным.
Может, в связи с планами выпуска валютных карт?
Для гривны еще то-сё, но, представьте, что у вас доллар спишут при расчете в Болгарии пересчетом через EUR.
Долар більш стабільний на євро можна більше влетіти, дорого купити а потім задешево продавати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:33
Квесторе_поверніться написав:
Долар більш стабільний
Невже?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:37
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Долар більш стабільний
Невже?
Наверное евро с гривной перепутал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:46
Фантом написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Долар більш стабільний
Невже?
Наверное евро с гривной перепутал.
Саме стабільність до гривні долара і мав на увазі.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:43
Отож Монобанк вже вважає, що Україна не Європа. А все красиво було з €.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 11 лип, 2018 06:41
Спортсмены интересуются - где депозит?
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Додано: Сер 11 лип, 2018 07:36
Vorlon написав:safonovstanislav
В эту причину не верю.
Кстати одно время в Сильпо висела реклама оплати визой безконтакт от приватбанка - была акция какая-то, наверняка была какая-то договоренность по безконтакту между ними
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ol_zy
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Додано: Сер 11 лип, 2018 07:47
monobank_ua написав:
Сейчас конвертация уже проходит через валюту USD
А чем это изменение чревато при расчете в евро в еврозоне? Худший курс?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Boundless
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