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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 786787788789
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:55

Re: Monobank

Boundless написав:А чем это изменение чревато при расчете в евро в еврозоне? Худший курс?

Нічим. Стосується тільки конвертації тугрик-долар-гривня, а раніше було тугрик-євро-гривня.
Долар і євро напряму по курсу в додатку.
stryzhko
 
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