Boundless написав:А чем это изменение чревато при расчете в евро в еврозоне? Худший курс?
Нічим. Стосується тільки конвертації тугрик-долар-гривня, а раніше було тугрик-євро-гривня.
Долар і євро напряму по курсу в додатку.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 07:55
Re: Monobank
Нічим. Стосується тільки конвертації тугрик-долар-гривня, а раніше було тугрик-євро-гривня.
Долар і євро напряму по курсу в додатку.
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:17
Re: Monobank
Дякую за змістовну відповідь
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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