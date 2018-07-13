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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:08
Сбой был на стороне mastercar. Отказы были по всем картам этой МПС любого банка.
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MASolomko
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:28
questor_ec написав:
Только вернулся с заправки где не смог расплатится картой моно, терминал откланял транзакции без обьяснения причин.
Набрал горячую линию, там поясняют есть какой то глобальный сбой, мы чиним, ждите...
Хорошо, что были наличные опалить топливо, ощущения от ситуации не самые приятные.
Терминал на заправке принадлежал Авалю.
Кто то еще с таким сталкивался?
Никто не сталкивался, так как все платят на заправках аллыной максимкой + имеют рассрочку на 3 месяца.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:46
WachtAmRhein написав: questor_ec написав:
Только вернулся с заправки где не смог расплатится картой моно, терминал откланял транзакции без обьяснения причин.
Набрал горячую линию, там поясняют есть какой то глобальный сбой, мы чиним, ждите...
Хорошо, что были наличные опалить топливо, ощущения от ситуации не самые приятные.
Терминал на заправке принадлежал Авалю.
Кто то еще с таким сталкивался?
Никто не сталкивался, так как все платят на заправках аллыной максимкой + имеют рассрочку на 3 месяца.
но этого никто не знает кроме Вас
Альфа не может сделать нормальный сайт и продвигать свои услуги.
Запутанные тарифы и снятие в банкомате 4% за свои средства. Скрытые комиссии и все такие. Садомазохизм
Лучше съесть свою карту, чем ей пользоваться.
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proftpd66
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:52
К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
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Amid
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:58
Amid написав:
К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
Б5 что это?
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proftpd66
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:59
proftpd66 написав: Amid написав:
К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
Б5 что это?
"Велика пятірка" від ТАСкомбанку
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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Betis_ck
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:00
Betis_ck написав: proftpd66 написав: Amid написав:
К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
Б5 что это?
"Велика пятірка" від ТАСкомбанку
на сайте написано до 2%
кешбэк
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proftpd66
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:02
proftpd66
На заборе тоже много чего написано. До конца лета акция! И 4% при сумме от 1000 грн.
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Vorlon
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:09
Напомните, какая комиссия в терминале Приватбанка за пополнение карты монобанка?
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justit
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:12
justit написав:
Напомните, какая комиссия в терминале Приватбанка за пополнение карты монобанка?
0.5 % минимум 5 ₴
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Computer
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