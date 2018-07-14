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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:28

Re: Monobank

Добавлю.
Если пополнять более 1000 грн. Моня начислит 0.6% кешбека. Пополнение а Айбоксе- без комиссии
Computer написав:
  justit написав:Напомните, какая комиссия в терминале Приватбанка за пополнение карты монобанка?

0.5 % минимум 5 ₴
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:58

  Amid написав:К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.

Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.

И Тася пасет задних.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:03

  guntherhouse777 написав:
  Amid написав:К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.

Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.

И Тася пасет задних.)
ССылочку можно?
otg
 
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  #<1 ... 788789790791
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