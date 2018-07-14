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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 20:28
Добавлю.
Если пополнять более 1000 грн. Моня начислит 0.6% кешбека. Пополнение а Айбоксе- без комиссии
Computer написав: justit написав:
Напомните, какая комиссия в терминале Приватбанка за пополнение карты монобанка?
0.5 % минимум 5 ₴
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:58
Amid написав:
К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.
И Тася пасет задних.)
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guntherhouse777
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Додано: Суб 14 лип, 2018 22:03
guntherhouse777 написав: Amid написав:
К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.
Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.
И Тася пасет задних.)
ССылочку можно?
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