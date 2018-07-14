Если пополнять более 1000 грн. Моня начислит 0.6% кешбека. Пополнение а Айбоксе- без комиссии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 20:28
Re: Monobank
Додано: Суб 14 лип, 2018 21:58
Додано: Суб 14 лип, 2018 22:03
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:27
Ibox это терминал?
Выбрать пункт "пополнить мастеркард"?
Реально у меня есть возможность пополнить с комисией в 2грн. переводом из другого банка, что не дорого.
Но вдруг есть метод с нулевой комисией. В условиях, что-то недопонимаю.
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