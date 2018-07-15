Если пополнять более 1000 грн. Моня начислит 0.6% кешбека. Пополнение а Айбоксе- без комиссии
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Додано: Суб 14 лип, 2018 20:28
Re: Monobank
Додано: Суб 14 лип, 2018 21:58
Додано: Суб 14 лип, 2018 22:03
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:27
Ibox это терминал?
Выбрать пункт "пополнить мастеркард"?
Реально у меня есть возможность пополнить с комисией в 2грн. переводом из другого банка, что не дорого.
Но вдруг есть метод с нулевой комисией. В условиях, что-то недопонимаю.
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:25
Пополнение монокарты
Пополнение монокарты
Довольно слабое место, по сравнению с мощными плюсами.
В первые месяцы монокарта пополнялась без комиссии в терминалах приватбанка. Но потом приват понял, что кормить конкурента ему не с руки, и убрал эту фишку.
Теперь пополнить монокарту можно в любом терминале, но за вычетом 5% комиссии. Технически монобанк возмещает эту потерю бонусами. Т.е. на счет ложится сумма за минусом 5%, но они ложатся на счет кешбека, большего на сумму налогов.
Единственный минус, что полностью эта комиссия покрывается только от 1000 гривен.
И еще важная заморочка - пополнять надо в терминале исключительно наличными, при оплате с карт кешбек не вернут.
В общем сложная и мудреная схема. Использовать её советую в крайнем случае.
Идем дальше.
Есть и другие терминалы, можно отправить обычным банковским переводом на счет. Но это всё сложные сложности, приправленные комиссиями.
Бесплатно можно пополнить в терминалах и кассах "ТАС-банка". ну такое себе удовольствие, навскидку я вспомню только одно отделение, и то оно переехало. Аналогично с Универсал Банк и А-Банк. Я их не вижу, но они есть. Очень редкий зверь в наших широтах.
Поэтому мой выбор IBOX. В этой коробке пополнение монокарты бесплатно.
Либо еще можно обзавестись другом у которого всегда есть деньги на монокарте, отдавать ему нал, а он бы делал бесплатный трансфер между картами.
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:32
Оплата картой за границей
Вернулся из отпуска за границей, где активно пользовался двумя картами: "Привата" и Моно. До последнего момента был твердо уверен, что Моно - лучше. Особенно импонировало то, что в приложении писало курс экзотической валюты в гривне и считало четко по этому курсу (в отличие от Привата, где приходилось гадать, по какому курсу пересчитают).
И вот в момент, когда я был готов признать победу карты Моно, произошел очень непонятный случай: в аэропорту, в местном "Бургер Клабе", - отказ при оплате картой Моно. Первый раз у меня за все время. Код ошибки - 811. System error.
После чего достал карту Привата - и оплата прошла.
Что это было? Возможно, ошибочно ввел пин-код? Но до сего времени никогда, ни разу не ошибался... В общем, карта Моно внезапно и резко упала в глазах...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:41
Re: Monobank
Ой да ладно... у всех бывает. Я вот в Амстердаме не мог расплатиться картой Укрсиба... ну и что.. от этого она хуже не стала. Именно по этой причине и рекомендуют брать в поездку с собой несколько карт и немного нала.
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:50
Вы не поняли, о чем я писал
До этого случая я уж было решил, что Моно - единственная и неповторимая, все плюсы Привата + учтены все минусы. А тут бац - и не просто отказ, а непонятно, почему отказ! Грешить на терминал? Так через минуту Приватовская уни - прошло на раз.
Т.е. выходит, что карта в любой момент может отказать?
А насчет "нескольких" - так я без трех кредиток и из дома-то не выхожу С налом посложнее, но тоже носить приходится ((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:02
Re: Monobank
ЛЮБАЯ карта может отказать. По разным причинам.
Тем более если это не систематически было, чего на моню грешить? Вы кстати повторно пробовали моней оплатить?
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