Додано: Нед 15 лип, 2018 21:25

Пополнение монокарты

Довольно слабое место, по сравнению с мощными плюсами.

В первые месяцы монокарта пополнялась без комиссии в терминалах приватбанка. Но потом приват понял, что кормить конкурента ему не с руки, и убрал эту фишку.

Теперь пополнить монокарту можно в любом терминале, но за вычетом 5% комиссии. Технически монобанк возмещает эту потерю бонусами. Т.е. на счет ложится сумма за минусом 5%, но они ложатся на счет кешбека, большего на сумму налогов.

Единственный минус, что полностью эта комиссия покрывается только от 1000 гривен.

И еще важная заморочка - пополнять надо в терминале исключительно наличными, при оплате с карт кешбек не вернут.

В общем сложная и мудреная схема. Использовать её советую в крайнем случае.

Идем дальше.

Есть и другие терминалы, можно отправить обычным банковским переводом на счет. Но это всё сложные сложности, приправленные комиссиями.

Бесплатно можно пополнить в терминалах и кассах "ТАС-банка". ну такое себе удовольствие, навскидку я вспомню только одно отделение, и то оно переехало. Аналогично с Универсал Банк и А-Банк. Я их не вижу, но они есть. Очень редкий зверь в наших широтах.

Поэтому мой выбор IBOX. В этой коробке пополнение монокарты бесплатно.

Либо еще можно обзавестись другом у которого всегда есть деньги на монокарте, отдавать ему нал, а он бы делал бесплатный трансфер между картами.