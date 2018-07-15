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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 789790791792>
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:28

Re: Monobank

Добавлю.
Если пополнять более 1000 грн. Моня начислит 0.6% кешбека. Пополнение а Айбоксе- без комиссии
Computer написав:
  justit написав:Напомните, какая комиссия в терминале Приватбанка за пополнение карты монобанка?

0.5 % минимум 5 ₴
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:58

  Amid написав:К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.

Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.

И Тася пасет задних.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:03

  guntherhouse777 написав:
  Amid написав:К тому же по Б5 сейчас 4% на топливо чистыми.

Один наш коллега нарисовал чудную табличку в екселе для расчета профита при рассрочке от аллы.

И Тася пасет задних.)
ССылочку можно?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:27

  lel написав:Добавлю.
Если пополнять более 1000 грн. Моня начислит 0.6% кешбека. Пополнение а Айбоксе- без комиссии


Ibox это терминал?
Выбрать пункт "пополнить мастеркард"?
Реально у меня есть возможность пополнить с комисией в 2грн. переводом из другого банка, что не дорого.
Но вдруг есть метод с нулевой комисией. В условиях, что-то недопонимаю.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:25

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:25

Пополнение монокарты

Пополнение монокарты
Довольно слабое место, по сравнению с мощными плюсами.
В первые месяцы монокарта пополнялась без комиссии в терминалах приватбанка. Но потом приват понял, что кормить конкурента ему не с руки, и убрал эту фишку.
Теперь пополнить монокарту можно в любом терминале, но за вычетом 5% комиссии. Технически монобанк возмещает эту потерю бонусами. Т.е. на счет ложится сумма за минусом 5%, но они ложатся на счет кешбека, большего на сумму налогов.
Единственный минус, что полностью эта комиссия покрывается только от 1000 гривен.
И еще важная заморочка - пополнять надо в терминале исключительно наличными, при оплате с карт кешбек не вернут.
В общем сложная и мудреная схема. Использовать её советую в крайнем случае.
Идем дальше.
Есть и другие терминалы, можно отправить обычным банковским переводом на счет. Но это всё сложные сложности, приправленные комиссиями.
Бесплатно можно пополнить в терминалах и кассах "ТАС-банка". ну такое себе удовольствие, навскидку я вспомню только одно отделение, и то оно переехало. Аналогично с Универсал Банк и А-Банк. Я их не вижу, но они есть. Очень редкий зверь в наших широтах.
Поэтому мой выбор IBOX. В этой коробке пополнение монокарты бесплатно.
Либо еще можно обзавестись другом у которого всегда есть деньги на монокарте, отдавать ему нал, а он бы делал бесплатный трансфер между картами.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:32

Оплата картой за границей

Вернулся из отпуска за границей, где активно пользовался двумя картами: "Привата" и Моно. До последнего момента был твердо уверен, что Моно - лучше. Особенно импонировало то, что в приложении писало курс экзотической валюты в гривне и считало четко по этому курсу (в отличие от Привата, где приходилось гадать, по какому курсу пересчитают).
И вот в момент, когда я был готов признать победу карты Моно, произошел очень непонятный случай: в аэропорту, в местном "Бургер Клабе", - отказ при оплате картой Моно. Первый раз у меня за все время. Код ошибки - 811. System error.
После чего достал карту Привата - и оплата прошла.

Что это было? Возможно, ошибочно ввел пин-код? Но до сего времени никогда, ни разу не ошибался... В общем, карта Моно внезапно и резко упала в глазах...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:41

Re: Monobank

Искатель написав:Вернулся из отпуска за границей, где активно пользовался двумя картами: "Привата" и Моно. До последнего момента был твердо уверен, что Моно - лучше. Особенно импонировало то, что в приложении писало курс экзотической валюты в гривне и считало четко по этому курсу (в отличие от Привата, где приходилось гадать, по какому курсу пересчитают).
И вот в момент, когда я был готов признать победу карты Моно, произошел очень непонятный случай: в аэропорту, в местном "Бургер Клабе", - отказ при оплате картой Моно. Первый раз у меня за все время. Код ошибки - 811. System error.
После чего достал карту Привата - и оплата прошла.

Что это было? Возможно, ошибочно ввел пин-код? Но до сего времени никогда, ни разу не ошибался... В общем, карта Моно внезапно и резко упала в глазах...

Ой да ладно... у всех бывает. Я вот в Амстердаме не мог расплатиться картой Укрсиба... ну и что.. от этого она хуже не стала. Именно по этой причине и рекомендуют брать в поездку с собой несколько карт и немного нала.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:50

  maxim2014 написав:
Искатель написав:Вернулся из отпуска за границей, где активно пользовался двумя картами: "Привата" и Моно. До последнего момента был твердо уверен, что Моно - лучше. Особенно импонировало то, что в приложении писало курс экзотической валюты в гривне и считало четко по этому курсу (в отличие от Привата, где приходилось гадать, по какому курсу пересчитают).
И вот в момент, когда я был готов признать победу карты Моно, произошел очень непонятный случай: в аэропорту, в местном "Бургер Клабе", - отказ при оплате картой Моно. Первый раз у меня за все время. Код ошибки - 811. System error.
После чего достал карту Привата - и оплата прошла.

Что это было? Возможно, ошибочно ввел пин-код? Но до сего времени никогда, ни разу не ошибался... В общем, карта Моно внезапно и резко упала в глазах...

Ой да ладно... у всех бывает. Я вот в Амстердаме не мог расплатиться картой Укрсиба... ну и что.. от этого она хуже не стала. Именно по этой причине и рекомендуют брать в поездку с собой несколько карт и немного нала.


Вы не поняли, о чем я писал :)
До этого случая я уж было решил, что Моно - единственная и неповторимая, все плюсы Привата + учтены все минусы. А тут бац - и не просто отказ, а непонятно, почему отказ! Грешить на терминал? Так через минуту Приватовская уни - прошло на раз.
Т.е. выходит, что карта в любой момент может отказать?

А насчет "нескольких" - так я без трех кредиток и из дома-то не выхожу :) С налом посложнее, но тоже носить приходится ((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:02

Re: Monobank

Искатель написав:Вы не поняли, о чем я писал :)
До этого случая я уж было решил, что Моно - единственная и неповторимая, все плюсы Привата + учтены все минусы. А тут бац - и не просто отказ, а непонятно, почему отказ! Грешить на терминал? Так через минуту Приватовская уни - прошло на раз.
Т.е. выходит, что карта в любой момент может отказать?

А насчет "нескольких" - так я без трех кредиток и из дома-то не выхожу :) С налом посложнее, но тоже носить приходится ((


ЛЮБАЯ карта может отказать. По разным причинам.
Тем более если это не систематически было, чего на моню грешить? Вы кстати повторно пробовали моней оплатить?
Faceless
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  #<1 ... 789790791792>
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