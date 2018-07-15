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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:44

Недавно у мастеркарда был глобальный сбой. Приват случайно не виза?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:56

  ukrmvs написав:Теперь пополнить монокарту можно в любом терминале, но за вычетом 5% комиссии. Технически монобанк возмещает эту потерю бонусами. Т.е. на счет ложится сумма за минусом 5%, но они ложатся на счет кешбека, большего на сумму налогов.
Единственный минус, что полностью эта комиссия покрывается только от 1000 гривен.

Возвращается 0,5% чистыми только при пополнении в тсо привата. Комиссия привата 0,5% (минимум 5 грн.)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 05:16

  Искатель написав:Вернулся из отпуска за границей, где активно пользовался двумя картами: "Привата" и Моно. До последнего момента был твердо уверен, что Моно - лучше. Особенно импонировало то, что в приложении писало курс экзотической валюты в гривне и считало четко по этому курсу (в отличие от Привата, где приходилось гадать, по какому курсу пересчитают).
И вот в момент, когда я был готов признать победу карты Моно, произошел очень непонятный случай: в аэропорту, в местном "Бургер Клабе", - отказ при оплате картой Моно. Первый раз у меня за все время. Код ошибки - 811. System error.
После чего достал карту Привата - и оплата прошла.

Что это было? Возможно, ошибочно ввел пин-код? Но до сего времени никогда, ни разу не ошибался... В общем, карта Моно внезапно и резко упала в глазах...

У МС ж проблемы были периодически на прошлой неделе. Может приватовская виза?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:20

А я всегда через терминал Привата пополняю. Пусть Моня делится и налоги платит, купюры меньше бракует, а ещё мне ближе и чек выдаётся.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:05

  Vint написав:А я всегда через терминал Привата пополняю. Пусть Моня делится и налоги платит, купюры меньше бракует, а ещё мне ближе и чек выдаётся.

кто купюры бракует? айбокс?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:12

Re: Monobank

Приват меньше айбокса
Так и есть, особенно с новыми сотками у него проблема. Приват при этом их глотает с первого раза, а тут по 10 раз надо пихать
Alex_ki
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